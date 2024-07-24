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Zeytinburnu'nda silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu

Zeytinburnu'nda silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu

DHA
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Giriş: 24.07.2024 14:00
bir kadın, boşandığı kocasının sokağına silahla gelip 'Ya sen öleceksin ya da ben' diyerek tehditler savurdu. Elindeki silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulunan kadına, sivil bir polis üstüne atlayarak engel oldu.
Silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu
Silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu
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