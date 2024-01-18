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Zeytinburnu'nda lüks otomobil yol çalışması yapan belediye aracına çarptı: 5 yaralı

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Giriş: 18.01.2024 12:33
Zeytinburnu, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan belediye aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.
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