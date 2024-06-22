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Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Yurtdışından gelen enişteye gasp tuzağı: Döve döve öldürdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 20:42
Zeytinburnu'nda Yimurhan Y isimli kişi, yurtdışından gelen eniştesini gasbettirdi. 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Hasan Nur isimli vatandaş aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Hasan Nur'a saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 3 kişinin eve girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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