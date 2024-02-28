28 Şubat 2024, Çarşamba
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Zeytinburnu'nda inanılmaz anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı
Olay, 22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.