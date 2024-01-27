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Zeytinburnu'nda iki poşet dolusu parayı gasp ettiler

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Giriş: 27.01.2024 12:33
Zeytinburnu'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu’nda iki poşet dolusu parayı gasp ettiler
Zeytinburnu'nda iki poşet dolusu parayı gasp ettiler
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