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Zeytinburnu'nda iki grup sokak ortasında birbirine girdi

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Giriş: 30.01.2024 10:46
Zeytinburnu'nda bir esnaf derneğinde iki grup arasında çıkan tartışma, sokak kavgasına dönüştü. Olayda, bir kişi tabancayla ayağından vurularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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