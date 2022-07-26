Zeytinburnu’nda genci 2 aracın arasına sıkıştıran sürücü kaçtı! O anlar kamerada

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sürücü, yolda yürüyen bir şahsa çarparak kendi aracıyla park halindeki aracın arasına sıkıştırdı. Gencin yanındaki arkadaşı da kendini son anda geriye atarak faciadan kıy payıyla kurtulurken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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