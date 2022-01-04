Zeytinburnu'nda Başak Cengiz vakası! Hiç tanımadığı adamı satırla öldürdü

İstanbul Zeytinburnu’nda samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz cinayetine benzer bir cinayet yaşandı. Parkta oturan Murat Keskinbıçkı hiç tanımadığı İsmail A. tarafından başında satırla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail A.’yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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