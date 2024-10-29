Zeytin yağı ve meyvesi ile sofraların baş tacı! Sağlık ve şifa deposu

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi şifa deposu zeytin için Kuzey Ege'de üreticiler yoğun bir mesai harcıyor.. Hem kendi lezzetiyle hem de zeytinyağı olarak dünya çapında üne sahip Ege zeytininin tarladan sofraya hikayesi…

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