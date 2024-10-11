11 Ekim 2024, Cuma
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Zeytin bahçelerine komando koruması! Hırsızlıklara karşı 7/24 görev
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasat döneminin başlaması ile birlikte Jandarma ekipleri diğer kurumlar ile koordineli olarak zeytin hırsızlığının önlenmesi içi yoğun bir çalışma başlattı.