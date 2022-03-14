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Zeytin ağaçları kesilecek algısı boşa çıktı

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Giriş: 14.03.2022 09:59
Maden yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından bazı kesimler, zeytin ağaçlarının tamamının kesileceğine dair bir algı oluşturmaya çalıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Zeytin ağaçlarının kesilmesi söz konusu değil. İhtiyaç halinde taşınacak." diye açıklama yaptı.
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