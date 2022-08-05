05 Ağustos 2022, Cuma
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Zeydan Karalar şehit eşini işten çıkarmıştı! Yüreğir Belediyesi’nden şehit eşine yardım eli
CHP'li belediyenin işten çıkardığı Şehit Astsubay Bilal Batırır’ın eşi Hatice Batırır, Yüreğir Belediyesi'nde işe başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı. Batırır, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı ve "Büyük bir depresyon içerisindeyim" ifadelerini kullandı.