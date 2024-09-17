17 Eylül 2024, Salı
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Zeugma Mozaik Müzesi festival için Gaziantep'e gelenlerin akınına uğruyor
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta 'Çingene Kızı' mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.