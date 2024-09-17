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Zeugma Mozaik Müzesi festival için Gaziantep'e gelenlerin akınına uğruyor

Zeugma Mozaik Müzesi festival için Gaziantep'e gelenlerin akınına uğruyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 10:56
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta 'Çingene Kızı' mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali için kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
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