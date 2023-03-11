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Zemin etüdü nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2023 17:16
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır tahribata uğrayan illerden Adıyaman’da yeni binaların yapımı için zemin etüdü çalışmaları sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan konuğu Jeoloji Mühendisi Sinan Öztürk aktardı.
Zemin etüdü nasıl yapılıyor?
Zemin etüdü nasıl yapılıyor?
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