Zehirlenerek ölen kardeşlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Yedikleri yemekten zehirlenen; 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa'nın son görüntüleri ortaya çıktı. 2 kardeşi ilk tedavinin ardından eve gönderen özel hastaneden hala bir açıklama da yok. Anneanne Yeliz Seyrek ATV Haber mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. Hastaneye sorular sordu. Zehirlenmeye tavuk ya da yemekteki salçanın neden olduğu iddia ediliyor.

