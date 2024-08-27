27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 09:08
Son dakika haberine göre 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-35” operasyonlarında; 2 ton 428 kg uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 336 zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Muğla, Osmaniye, Hatay, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Aydın, Çorum, Elazığ, Giresun, Sinop, Sivas, Aksaray, Edirne, Karabük, Karaman, Nevşehir, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Düzce, Niğde, Şırnak, Siirt, Tokat ve Erzurum olmak üzere 49 ilde "Narkoçelik-35" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Narin’den 7 gündür haber yok
Narin'den 7 gündür haber yok
İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı!
Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı!
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü!
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü!
Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Şizofreni dehşeti! Aynı aileden birçok yaralı var
Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı!
Cezaevi hükümlüsünden şiddet dolu saldırı!
Daha Fazla Video Göster