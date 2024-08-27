Zehir tacirlerine operasyon! 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haberine göre 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-35” operasyonlarında; 2 ton 428 kg uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 336 zehir taciri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Muğla, Osmaniye, Hatay, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Aydın, Çorum, Elazığ, Giresun, Sinop, Sivas, Aksaray, Edirne, Karabük, Karaman, Nevşehir, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Düzce, Niğde, Şırnak, Siirt, Tokat ve Erzurum olmak üzere 49 ilde "Narkoçelik-35" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.