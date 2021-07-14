Zehir tacirlerine nefes almak yok! Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele tam gaz devam ediyor. Edirne Kapıkule Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekipleri tarafından önemli bir uyuşturucu operasyonuna daha imza atıldı. Operasyon sonucunda 28 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince aramaya sevk edildi. Tırın lastiğinin içerisinde 46 kilo metafetamin cinsi uyuşturucu ile yolcu valizindeki giysilerin içinde 1690 adet hormon ilacı ele geçirildi.

STEPNEYE SAKLAMIŞLAR!

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi.

Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince aramaya sevk edildi. Tırın lastiğinin içerisinde 46 kilo metafetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIRA EL KONULDU

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Yolcu valizindeki giysilerin içinde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

28 MİLYON TL DEĞERİNDE

Edirne'de gerçekleştirilen bu iki başarılı operasyon sonucunda toplamda 28 milyon liralık madde ele geçirildi.