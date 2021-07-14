14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zehir tacirlerine nefes almak yok! Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine nefes almak yok! Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2021 11:42
Uyuşturucuyla mücadele tam gaz devam ediyor. Edirne Kapıkule Sınır Kapısında gümrük muhafaza ekipleri tarafından önemli bir uyuşturucu operasyonuna daha imza atıldı. Operasyon sonucunda 28 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince aramaya sevk edildi. Tırın lastiğinin içerisinde 46 kilo metafetamin cinsi uyuşturucu ile yolcu valizindeki giysilerin içinde 1690 adet hormon ilacı ele geçirildi.

STEPNEYE SAKLAMIŞLAR!

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi.

Türkiye'ye girmeye çalışan bir tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince aramaya sevk edildi. Tırın lastiğinin içerisinde 46 kilo metafetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIRA EL KONULDU

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Yolcu valizindeki giysilerin içinde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

28 MİLYON TL DEĞERİNDE

Edirne'de gerçekleştirilen bu iki başarılı operasyon sonucunda toplamda 28 milyon liralık madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine nefes almak yok!
Zehir tacirlerine nefes almak yok!
Ölüye kurban kesilir mi?
Ölüye kurban kesilir mi?
Sinirleri zıplatan olay! Annesini sokak ortasında dövdü
Sinirleri zıplatan olay! Annesini sokak ortasında dövdü
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı?
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı?
Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü!
Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü!
Tur teknesi alev topuna döndü!
Tur teknesi alev topuna döndü!
İki kardeşe kanlı pusu!
İki kardeşe kanlı pusu!
Sinsi tehlike!
Sinsi tehlike!
Polisin dikkati onları sevince boğdu
Polisin dikkati onları sevince boğdu
Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit 1 yaralı
Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit 1 yaralı
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
Daha Fazla Video Göster