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Zehir tacirlerine büyük darbe: Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 19:48
Antalya’da 5 ilçede 32 adrese 51 ekip 224 personelle helikopter destekli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26,5 kilo geçkin esrar, 21 kiloya yakın eroin, 13,6 kilo metamfetamin, 4 kilo skunk, 1 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 89 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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