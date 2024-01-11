Zehir taciri avukat çıktı

İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bazı semtlerde uyuşturucu satışı yapan bir avukat ile birlikte çalıştığı kişi suçüstü yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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