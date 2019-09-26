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26.09.2019

Zehir saçan midyelerin hepsi toplandı |Video

İstanbul'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, sağlığı tehdit ediyor. İstanbul'da midye avcılığı yasak. Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata Köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor. Ekipler harekete geçti ve zehir saçan o midyeleri gece yarısı topladı.

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