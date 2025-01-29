Zayıflatan kahve öldürüyordu!

Kilo verme vaadiyle internet üzerinden satılan yüzlerce ürün var. İçeriğinde ne olduğu belli olmayan, gerekli denetimlerden geçmemiş ama buna rağmen fenomenlerin reklamını yaptığı ürünler. Daha önce bunları kullanıp, sağlığını kaybeden isimler oldu. O vaade kananlardan biri de Filiz Çelik. Zayıflama kahvesi olarak pazarlanan bir ürün aldı. Tükettikten sonra da ölümün eşiğine geldi.

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