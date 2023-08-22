Zayıflamak isterken ölmeyin! Uzman gibi anlatıp pazarlıyorlar

Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri yeni bir tartışmayla gündemde. Aslında daha önce de benzer konularla gelmişlerdi gündeme. Ama bu kez konu ciddi. Sağlık var işin ucunda. Takipçlerine tıpkı birer uzman gibi zayıflama ürünleri öneriyorlar. Büyük tepki var bu duruma. En çok tepki gösteren ise uzmanlar...

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