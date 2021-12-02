02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası konuşan Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış

Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası konuşan Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 15:11
Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.

Seren Serengil geçen yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı oldu. Serengil hızla kilo kaybetmeye başladı. Seren Serengil 43,5 kiloya kadar düştü. Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını belirten sanatçı, sürekli serum alıyor.

Ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil yaşadıkları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"YAYIN ESNASINDA EN AZ 5-6 KERE TUVALETE GİDİYORUM"

Seren Serengil, ?Bu sene kilom 43.5, 43.7 filan. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış" dedi.

Serengil, "Boyum 1.67'ydi boyum, 1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede dumping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasını, yayına nasıl çıkıyorsunuz' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, 2 saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı 1 yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış
İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, saniye saniye kaydedildi
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, saniye saniye kaydedildi
Tam 7 asırlık! Bakın nereden çıktı
Tam 7 asırlık! Bakın nereden çıktı
Korkutan manzara! Simsiyah akıyor
Korkutan manzara! Simsiyah akıyor
Antalya’da ölümden dönen motosikletli böyle takla attı
Antalya’da ölümden dönen motosikletli böyle takla attı
Korkutan manzara! Sahili sardı
Korkutan manzara! Sahili sardı
Tezgahlarda lodos etkisi! İşte fiyatlar...
Tezgahlarda lodos etkisi! İşte fiyatlar...
50 kilogramlık lahana üretti
50 kilogramlık lahana üretti
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
Lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
Yozgat’taki anne vahşetinde yeni gelişme!
Yozgat'taki anne vahşetinde yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster