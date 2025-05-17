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Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı

Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.05.2025 10:35
Obezite tedavisinde son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğneleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hakan Düğer, bu ilaçların mutlaka hekim kontrolünde, diyete ve egzersize devam edilerek kullanılması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Düğer, "Bu ilaçları hastalarımız mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanmalı" dedi.
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Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı
Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı
Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı
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