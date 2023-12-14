14 Aralık 2023, Perşembe
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Zararı banka karşılamayacak! Fon davasındaki yeni gelişme davanın seyrini nasıl etkileyecek?
Seçil Erzan'ın 226 yıl hapis istemiyle yargılandığı fon vurgunu davasıya ilgili, en çok merak edilen konulardan biri, bankanın yargılamaya dahil edilip edilmeyeceğiydi. Müşteki avukatları, bankanın da sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, bu yönde bir başvuru da yapmıştı. Sonuç çıktı. Talep reddedildi. Yani banka, soruşturmanın dışında kaldı.