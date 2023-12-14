14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zararı banka karşılamayacak! Fon davasındaki yeni gelişme davanın seyrini nasıl etkileyecek?

Zararı banka karşılamayacak! Fon davasındaki yeni gelişme davanın seyrini nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 09:49
Seçil Erzan'ın 226 yıl hapis istemiyle yargılandığı fon vurgunu davasıya ilgili, en çok merak edilen konulardan biri, bankanın yargılamaya dahil edilip edilmeyeceğiydi. Müşteki avukatları, bankanın da sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, bu yönde bir başvuru da yapmıştı. Sonuç çıktı. Talep reddedildi. Yani banka, soruşturmanın dışında kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışma saatleri kısalacak mı?
Çalışma saatleri kısalacak mı?
İstanbul’a kar mı geliyor?
İstanbul'a kar mı geliyor?
Müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Yüksek kar vaadiyle 100 milyon tl’lik vurgun
Yüksek kar vaadiyle 100 milyon tl'lik vurgun
Taciz iddiasına meydan dayağı!
Taciz iddiasına meydan dayağı!
Göller Ekspresi gündüz seferlerine başlıyor
Göller Ekspresi gündüz seferlerine başlıyor
Zararı banka karşılamayacak
Zararı banka karşılamayacak
Marmara’da peş peşe depremler!
Marmara'da peş peşe depremler!
Eski eşi tarafından vurulan kadın öldü
Eski eşi tarafından vurulan kadın öldü
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Sofraların baç tacı! İşte tarif...
Sofraların baç tacı! İşte tarif...
Venezuela’da katliam gibi kaza!
Venezuela’da katliam gibi kaza!
Daha Fazla Video Göster