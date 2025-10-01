Zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı!

İstanbul Esenyurt’ta “dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracı kovalayan polis ekipleri, karşı şeride geçen bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

