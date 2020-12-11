Öykü için tek seçenek Avrupa'da tedavi

Ankara'da SMA hastası Öykü bebeğe 3 aylıkken teşhis konuldu. Türkiye'de uygulanan tedavi sayesinde 2 yaşına kadar hastalıkla mücadele edebildi. Ancak minik Öykü'nün artık gen tedavisi olması şart. Oldukça pahalı olan bu tedavi için de aile bir kampanya başlattı.

Tanısı o daha 3 buçuk aylıkken konuldu. Minik bedeniyle omuzladığı o hastalığın adı SMA Tip 1'di. Öykü, yaklaşık 20 aydır SMA hastalığının pençesinde tedavi görüyor.

Öykü bebek Türkiye de aldığı tedaviyle birlikte ve buradaki solunum cihazlarıyla birlikte bu yaşa kadar geldi ancak onun kalıcı bir şekilde sağlığına kavuşması ve bu cihazlardan kurtulması için gen tedavisi olması şart.

Gen tedavisi her yerde yapılamıyor. Yalnızca ABD ve Avrupa'da var. ABD tedaviyi 2 yaşının altındaki çocuklara uyguluyor. Bu nedenle Öykü için tek seçenek Avrupa.

Zamanla yarışan ve 1 aydan az zamanı kalan aile, o paranın toplanması için bir yardım kampanyası başlattı.

Öykü bebek hastalık yüzünden nefes almakta zorlanıyor, aile korkulu gözlerle kızlarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor...