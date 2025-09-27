27 Eylül 2025, Cumartesi
Zamanında müdahale yangının bahçelere sıçramasını önledi
Yangın, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi sınırlarında Mansurlu karayolu yanındaki sazlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevrede bahçelere yayılmadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.