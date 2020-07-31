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Zamanı tamir etmenin hikayesi! Yeniden hayat veriyor

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Giriş: 31.07.2020 11:57
Güncelleme:31.07.2020 11:59
Zamanı tamir eden bir saat ustası o... Adı Mehmet Ali Karaçuha... Küçücük bir atölyede, akreple yelkovanın hızla birbirini kovaladığı o eski saatlerin tamirini, bakımını yaparak, zamana yeniden hayat veriyor. Peki mekanik saat mi elektronik saat mi? Karaçuha bu soruya öyle bir yanıt verdi ki... Kameraman Mutlu Şimşek'in kadrajından saatlere hayat veren bir ustanın hikayesi...

Zamanı tamir etmenin hikayesi!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
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