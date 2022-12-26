Zam teklifine alevli intikam! Zam isteyen ev sahibine kız daireyi ateşe verdi

Gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kiracı, zam yapmak isteyen ev sahibine olan öfkesini, evi yakarak çıkarmaya çalıştı. Alevlere teslim olan evde yaşanan patlama, mahalleliyi sokağa dökerken o kiracı kayıplara karıştı.

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