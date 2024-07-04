04 Temmuz 2024, Perşembe
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Zafer Müjdesi sergisi! Azerbaycanlı ressamın 80 eseri sergileniyor
İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi, Azerbaycanlı ressam Eldeniz Babayev'in 'Zafer Müjdesi' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 80 adet eserin bulunduğu sergi Türkiye ve Azerbaycan'ın istiklal şairlerini konu ediniyor. Sanatseverler sergiyi 5 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.