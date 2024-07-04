Zafer Müjdesi sergisi! Azerbaycanlı ressamın 80 eseri sergileniyor

İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi, Azerbaycanlı ressam Eldeniz Babayev'in 'Zafer Müjdesi' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 80 adet eserin bulunduğu sergi Türkiye ve Azerbaycan'ın istiklal şairlerini konu ediniyor. Sanatseverler sergiyi 5 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.

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