04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Zafer Müjdesi sergisi! Azerbaycanlı ressamın 80 eseri sergileniyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 11:49
İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi, Azerbaycanlı ressam Eldeniz Babayev'in 'Zafer Müjdesi' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 80 adet eserin bulunduğu sergi Türkiye ve Azerbaycan'ın istiklal şairlerini konu ediniyor. Sanatseverler sergiyi 5 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım destekleriyle aile işletmesini büyüttü
Tarım destekleriyle aile işletmesini büyüttü
Kimliklendirme neden önemli?
Kimliklendirme neden önemli?
Kaçış macerası bataklıkta bitti
Kaçış macerası bataklıkta bitti
Soğanlar boş araziye atıldı
Soğanlar boş araziye atıldı
Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti
Ender Saraç cinsel istismar davasından beraat etti
Esenyurt’ta sitede yangın paniği
Esenyurt'ta sitede yangın paniği
Zafer Müjdesi sergisi!
Zafer Müjdesi sergisi!
Dolu sonrası her yer beyaza büründü
Dolu sonrası her yer beyaza büründü
Adıyaman’da hortum böyle görüntülendi
Adıyaman'da hortum böyle görüntülendi
Tabut bina tahliye edildi
"Tabut bina" tahliye edildi
Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
Tahtalı Barajı’nda kuraklık alarmı!
Tahtalı Barajı'nda kuraklık alarmı!
Daha Fazla Video Göster