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Zabıtayla esnaf arasında arbede çıktı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Müşterinin önünden masalar kırılarak alındı

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Giriş: 02.07.2021 17:41
Kadıköy'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerekçesiyle gerginlik yaşandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnafın iş yerleri önüne koyduğu masa ve sandalyelere el koyunca arbede çıktı.
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