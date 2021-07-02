VideolarYaşam VideolarıZabıtayla esnaf arasında arbede çıktı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Müşterinin önünden masalar kırılarak alındı
Zabıtayla esnaf arasında arbede çıktı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Müşterinin önünden masalar kırılarak alındı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2021 17:41
Kadıköy'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerekçesiyle gerginlik yaşandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnafın iş yerleri önüne koyduğu masa ve sandalyelere el koyunca arbede çıktı.