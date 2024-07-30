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Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı! Örgüte katılmak için Van’a geçecekti

Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı! Örgüte katılmak için Van’a geçecekti

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 30.07.2024 08:43
Muğla'da zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.
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Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati örgüt üyesini yakalattı!
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