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24.03.2020

Zabıtalardan örnek davranış! Yaşlı adama böyle yardım ettiler

Konya'da zabıta ekipleri, köyünden merkeze gelen, maaşını çekip evine alışveriş yapmak isteyen yaşlı vatandaşa böyle yardım etti. Ekipler tarafından durdurulan yaşlı adamın, köyden geldiğini ve televizyonu olmadığı için 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine zabıta ekipleri yaşlı amcanın alışverişini de yaptılar. İşte o görüntüler...

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