"Zabıta müdürüyüm" yalanıyla dolandırıcılık! İstanbul'da bir garip olay

İstanbul Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan bir kişi, esnafı dolandırmaya çalıştı. Ancak, işler umduğu gibi gitmedi. Detaylar haberimizde...

"Zabıta müdürüyüm" dedi. Esnafı dolandırmaya çalıştı.

Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı.

Baharat dükkanı işleten Ali Yavuz'u telefonla arayan bir kişi, kendisini zabıta müdürü olarak tanıttı.

Ardından cenazesi olduğunu, geri vermek üzere 490 lira para istedi.

Dolandırılacağını anlayan Yavuz, onu yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı.

Öfkelenen adam, "insanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" diye tepki gösterince dolandırıcı dükkandan kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.