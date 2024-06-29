Z kuşağı telefonlara cevap vermiyor! 4 gençten 1’i telefonlara bakmıyor

Akıllı telefonlar elimizden artık hiç düşmüyor. Artık zamanımızın büyük bir bölümünü bir taraftan internete bir taraftan da konuşmaya harcıyoruz. Ama Z kuşağı akıllı telefonlarla zaman geçirse de aramalara cevap vermiyor ya da görmezden geliyor.

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