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Z kuşağı telefonlara cevap vermiyor! 4 gençten 1’i telefonlara bakmıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.06.2024 11:23
Güncelleme:29.06.2024 11:27
Akıllı telefonlar elimizden artık hiç düşmüyor. Artık zamanımızın büyük bir bölümünü bir taraftan internete bir taraftan da konuşmaya harcıyoruz. Ama Z kuşağı akıllı telefonlarla zaman geçirse de aramalara cevap vermiyor ya da görmezden geliyor.
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