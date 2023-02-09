09 Şubat 2023, Perşembe
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Yüzyılın felaketinde yürekleri ısıtan kurtarma anları! Cesaretleri hayran bıraktı
Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser’i anne ve babasıyla konuşturdu. Kevser, babasına ‘yardıma gel’ diye seslendi.