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Yüzyılın felaketinde yürekleri ısıtan kurtarma anları! Cesaretleri hayran bıraktı

İHA
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Giriş: 09.02.2023 09:52
Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser’i anne ve babasıyla konuşturdu. Kevser, babasına ‘yardıma gel’ diye seslendi.
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