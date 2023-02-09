09 Şubat 2023, Perşembe
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Yüzyılın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! Dünyanın dört bir yanından destek geldi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ilk anından itibaren Türkiye ile büyük bir dayanışma sergileyen ülkeler yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yabancı ekipler gözyaşları içinde enkaz altında kalanları çıkarırken, dünyanın dört bir yanında depremzedelere destek kampanyaları düzenleniyor.