Yüzyılın felaketinde en acı manzara! Binlerce can yan yana defnediliyor

Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş’ta, çöken binaların altında kalan 5 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından Kapıçam Mezarlığı’nda yıkanıp, kefenlenerek, namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor. Bugüne kadar 3 bin civarında deprem kurbanı, iş makineleriyle kazılan mezarlara defnediliyor.