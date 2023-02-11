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Yüzyılın felaketinde en acı manzara! Binlerce can yan yana defnediliyor

İHA
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Giriş: 11.02.2023 11:18
Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş’ta, çöken binaların altında kalan 5 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından Kapıçam Mezarlığı’nda yıkanıp, kefenlenerek, namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor. Bugüne kadar 3 bin civarında deprem kurbanı, iş makineleriyle kazılan mezarlara defnediliyor.
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