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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 13:24
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem 10 ili etkileyen Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana gelen hasar uzaydan görüntülendi. ABD merkezli MAXAR, asrın felaketini gözler önüne serdi.
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