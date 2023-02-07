07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yüzyılın deprem felaketinden yürek yakan görüntüler

Yüzyılın deprem felaketinden yürek yakan görüntüler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 08:25
Sarsıntıların şiddeti, yıkımlar çok büyük... Birçok kentte, binlerce bina, yerle bir... O binalarda olanların başına yıkıldı beton yığınları. Telefonuna sarılanlar, sıkıştığı yerden can hıraş yardım çağırdı. Devlet, tüm imkanlarıyla seferber oldu. Kurtulanlar, kendini sağ salim sokağa atmayı başaranlar da, enkaz altında kalanların yardımına koştu. Kiminin annesi, kiminin kardeşi, kiminin evladıydı onlar. Bir yandan nefes almaya bir yandan seslerini duyurmaya çalıştılar. İşte yürek yakan o kareler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
26 saat sonra gelen mucize!
26 saat sonra gelen mucize!
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
Osmaniye’de depremde son durum ne?
Osmaniye’de depremde son durum ne?
3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ağlayarak paylaştı: “Ailem sıkıştı”
Korkutan deprem kamerada
Korkutan deprem kamerada
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Daha Fazla Video Göster