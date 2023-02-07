Yüzyılın deprem felaketinden yürek yakan görüntüler

Sarsıntıların şiddeti, yıkımlar çok büyük... Birçok kentte, binlerce bina, yerle bir... O binalarda olanların başına yıkıldı beton yığınları. Telefonuna sarılanlar, sıkıştığı yerden can hıraş yardım çağırdı. Devlet, tüm imkanlarıyla seferber oldu. Kurtulanlar, kendini sağ salim sokağa atmayı başaranlar da, enkaz altında kalanların yardımına koştu. Kiminin annesi, kiminin kardeşi, kiminin evladıydı onlar. Bir yandan nefes almaya bir yandan seslerini duyurmaya çalıştılar. İşte yürek yakan o kareler...

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