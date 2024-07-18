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“Yüzmeye bilmeyen kalması” projesi! 6-8 yaş grubu çocuklara yüzme kursu

“Yüzmeye bilmeyen kalması” projesi! 6-8 yaş grubu çocuklara yüzme kursu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 18.07.2024 13:00
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Yüzme bilmeyen kalmasın” projesini başlattı. 6-8 çocuklara yüzme dersleri veriliyor. Detaylar A Haber muhabiri Murat Onur anlattı.
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Yüzmeye bilmeyen kalması projesi!
“Yüzmeye bilmeyen kalması” projesi!
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