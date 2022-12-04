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Yüzlercesi kıyıya vurdu! Balıkçılar mı öldürdü?

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 10:06
Son dakika haberi... Hazar Denizi kıyıları ölü foklarla doldu taştı. 700'e yakın fokun kıyıya vurduğu olayın araştılaması için soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Yüzlercesi kıyıya vurdu YÜZLERCESİ KIYIYA VURDU

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