29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yüzlerce su şişesi yola saçıldı

Yüzlerce su şişesi yola saçıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2022 10:05
Tayland'da bir kamyon sürücüsünün hatası yüzlerce su şişesinin kırılmasına neden oldu. Kamyondan devrilen şişeler yolu kapattı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüzlercesi yola saçıldı
Yüzlercesi yola saçıldı
Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükseliyor!
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor!
Firdevs’in sağlık durumu nasıl?
Firdevs'in sağlık durumu nasıl?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Tolga Güleryüz’e veda programı
Tolga Güleryüz’e veda programı
Şanlıurfa’da polise pompalı tüfekle saldırı
Şanlıurfa'da polise pompalı tüfekle saldırı
Fıkraları aratmayacak olay
Fıkraları aratmayacak olay
İstanbul’da korkunç kaza
İstanbul'da korkunç kaza
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
İstanbul’da turizmde yeni rekor
İstanbul’da turizmde yeni rekor
Şehit İsmail Ünal’ın baba ocağına getirildi
Şehit İsmail Ünal'ın baba ocağına getirildi
Gupse Özay o cevapla viral oldu
Gupse Özay o cevapla viral oldu
Daha Fazla Video Göster