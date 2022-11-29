Yüzlerce su şişesi yola saçıldı

Tayland'da bir kamyon sürücüsünün hatası yüzlerce su şişesinin kırılmasına neden oldu. Kamyondan devrilen şişeler yolu kapattı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

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