13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Yüzlerce organ nakli yapan doktor nakil beklerken vefat etti
Bursa'da yer alan Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü görevinden emekliye ayrılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Didinen, ailesinin vereceği organ naklini, "Ben kadavradan organ nakli bekliyorum" diyerek reddetmişti.