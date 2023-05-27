27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Yüzlerce kiloluk hayvan böyle telef oldu! Korkunç anlar saniye saniye kamerada
Mardin Kızıltepe'de iki kadın ineklerini otlatırken akılalmaz bir olay yaşandı. Otlamak için yeşil alana giren yüzlerce kiloluk inek saniyeler içerisinde telef oldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korkunç anlar…