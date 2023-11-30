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Yüzlerce kilo ağırlıkta! Bahçeye tebelleş olan devi 7 yıl sonunda öldürdü... Sürü halinde saldırdılar

İHA
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Giriş: 30.11.2023 11:19
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir genç, bahçesine ve köpeğine zarar veren yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuzu 7 yıl sonunda vurarak öldürdü. Diğer domuzların saldırısına uğradı.
Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü YÜZLERCE KİLO AĞIRLIKTA! 7 YIL SONUNDA ÖLDÜRDÜ

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Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü
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