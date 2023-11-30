Yüzlerce kilo ağırlıkta! Bahçeye tebelleş olan devi 7 yıl sonunda öldürdü... Sürü halinde saldırdılar

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir genç, bahçesine ve köpeğine zarar veren yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuzu 7 yıl sonunda vurarak öldürdü. Diğer domuzların saldırısına uğradı.

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