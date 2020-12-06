Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu

İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.

İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.