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Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu
İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.
İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.