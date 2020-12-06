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Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu

A Haber
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Giriş: 06.12.2020 12:45
Güncelleme:06.12.2020 12:57
İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.

İstanbul'un farklı sahillerinde uzun zamandır deniz anaları görülüyor. Bu kez de Avcılar sahilinde yüzlerce deniz anası kıyıya vurdu. Olay yerinden A Haber muhabiri Damla Karasu son durumu aktardı.

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Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu
Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu
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