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Yüzerken nelere dikkat edilmeli? Boğulmalara karşı ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:46
Havaların ısınmasıyla deniz sezonu açıldı. Vatandaşlar “Rip” akıntısına dikkat etmeli. Peki yüzerken nelere dikkat edilmeli? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Yasin Kan verdi.
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Yüzerken nelere dikkat edilmeli?
Yüzerken nelere dikkat edilmeli?
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