21 Aralık 2022, Çarşamba
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Yüzerek engelleri aşıyorlar! Alanında uzman antrenörlerden bire bir eğitim
Türkiye'de ilk kez bir kaynaştırma okulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde yüzme eğitimi alıyor. Özel gereksinimli öğrenciler, velileriyle birlikte yüzme salonuna gidiyor ve doyasıya eğleniyor. A haber ekibi o derse katıldık ve onların bu heyecanlarına ortak oldu.